Süper Lig'de zirve karıştı: Hangi takım nasıl şampiyon olabilir?
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig'de zirve karıştı. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e, maç fazlası olan Beşiktaş ise 5'e indirdi. İşte ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yarışının alev aldığı Süper Lig'de 3 büyükleri şampiyonluk yapacak olasılıklar.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Zirve yarışında sarı-kırmızılılar yara alırken, liderlik koltuğunda rakipleriyle puan farkı azaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın ensesine geldi. Siyah-beyazlılar için de şampiyonluk ümitleri yeniden filizlendi.
GALATASARAY, DERBİYE 4 PUAN FARKLA GİDERSE ŞAMPİYON
Derbiyi kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyamadı. Sarı-kırmızılılar ile ezeli rakibi arasında fark 3'e indi. Kalan 6 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, 1 maçında da hükmen galip sayılacak. Sarı-kırmızılılar, son hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına 4 puanlık farkla giderse derbinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. İki takımın puanlarının eşit olması durumunda ise 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip olan sarı-kırmızılılar, büyük avantaja sahip.
FENERBAHÇE, ALİ SAMİ YEN'E MİNİMUM PUAN FARKIYLA GİTMEYİ HEDEFLİYOR
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına kadar 4 karşılaşmaya çıkacak ve bunlarda 2'sini deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe 2 maçta ise hükmen galip sayılacak. Sarı-lacivertliler, son hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Şampiyonluğun kilidinin çözüleceği maç olarak görülen derbi öncesi sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını azaltmak istiyor. Fenerbahçe, Ali Sami Yen'e puan olarak eşit ya da geride gitmesi durumunda şampiyon olmak için Galatasaray'ı mutlak yenmek zorunda. Sarı-lacivertliler, rakibinden 3 puan geride derbiye çıkarsa Galatasaray'ı 3-0'dan düşük bir skorla yenmesi şampiyonluk için yeterli olmayacak.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ EZELİ RAKİPLERİNDE
Galatasaray'ı deviren Beşiktaş ise tamamen rakiplerine bağlı durumda. Siyah-beyazlılar, toplam 4 maça çıkacak siyah-beyazlılar bunlardan 3'ünü deplasmanda oynayacak. 1 hükmen galibiyet alacak Beşiktaş, şampiyon olabilmek için kalan haftalarda mutlak galibiyet alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Galatasaray'ın kalan maçları:
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor (3-0 H)
Fenerbahçe'nin kalan maçları:
Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hatayspor (3-0 H)
Antalyaspor
Galatasaray (D)
Gaziantep (3-0 H)
Beşiktaş'ın kalan maçları:
Antalyaspor (D)
Gaziantep FK (3-0 H)
Adana Demirspor (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor