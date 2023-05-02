Süper Lig'de zirve karıştı: Hangi takım nasıl şampiyon olabilir?

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Zirve yarışında sarı-kırmızılılar yara alırken, liderlik koltuğunda rakipleriyle puan farkı azaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın ensesine geldi. Siyah-beyazlılar için de şampiyonluk ümitleri yeniden filizlendi.

GALATASARAY, DERBİYE 4 PUAN FARKLA GİDERSE ŞAMPİYON

Derbiyi kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyamadı. Sarı-kırmızılılar ile ezeli rakibi arasında fark 3'e indi. Kalan 6 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, 1 maçında da hükmen galip sayılacak. Sarı-kırmızılılar, son hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına 4 puanlık farkla giderse derbinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. İki takımın puanlarının eşit olması durumunda ise 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip olan sarı-kırmızılılar, büyük avantaja sahip.

FENERBAHÇE, ALİ SAMİ YEN'E MİNİMUM PUAN FARKIYLA GİTMEYİ HEDEFLİYOR

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına kadar 4 karşılaşmaya çıkacak ve bunlarda 2'sini deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe 2 maçta ise hükmen galip sayılacak. Sarı-lacivertliler, son hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Şampiyonluğun kilidinin çözüleceği maç olarak görülen derbi öncesi sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını azaltmak istiyor. Fenerbahçe, Ali Sami Yen'e puan olarak eşit ya da geride gitmesi durumunda şampiyon olmak için Galatasaray'ı mutlak yenmek zorunda. Sarı-lacivertliler, rakibinden 3 puan geride derbiye çıkarsa Galatasaray'ı 3-0'dan düşük bir skorla yenmesi şampiyonluk için yeterli olmayacak.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ EZELİ RAKİPLERİNDE

Galatasaray'ı deviren Beşiktaş ise tamamen rakiplerine bağlı durumda. Siyah-beyazlılar, toplam 4 maça çıkacak siyah-beyazlılar bunlardan 3'ünü deplasmanda oynayacak. 1 hükmen galibiyet alacak Beşiktaş, şampiyon olabilmek için kalan haftalarda mutlak galibiyet alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın kalan maçları:

Başakşehir

İstanbulspor (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor (3-0 H)

Fenerbahçe'nin kalan maçları:

Giresunspor (D)

Trabzonspor

Hatayspor (3-0 H)

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep (3-0 H)

Beşiktaş'ın kalan maçları:

Antalyaspor (D)

Gaziantep FK (3-0 H)

Adana Demirspor (D)

Kasımpaşa (D)

Konyaspor