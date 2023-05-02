Süper Lig'de zirve karıştı: Hangi takım nasıl şampiyon olabilir?

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig'de zirve karıştı. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e, maç fazlası olan Beşiktaş ise 5'e indirdi. İşte ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yarışının alev aldığı Süper Lig'de 3 büyükleri şampiyonluk yapacak olasılıklar.

Süper Lig'de zirve karıştı: Hangi takım nasıl şampiyon olabilir?

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Zirve yarışında sarı-kırmızılılar yara alırken, liderlik koltuğunda rakipleriyle puan farkı azaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın ensesine geldi. Siyah-beyazlılar için de şampiyonluk ümitleri yeniden filizlendi.

GALATASARAY, DERBİYE 4 PUAN FARKLA GİDERSE ŞAMPİYON

Derbiyi kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyamadı. Sarı-kırmızılılar ile ezeli rakibi arasında fark 3'e indi. Kalan 6 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, 1 maçında da hükmen galip sayılacak. Sarı-kırmızılılar, son hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına 4 puanlık farkla giderse derbinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. İki takımın puanlarının eşit olması durumunda ise 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip olan sarı-kırmızılılar, büyük avantaja sahip.

FENERBAHÇE, ALİ SAMİ YEN'E MİNİMUM PUAN FARKIYLA GİTMEYİ HEDEFLİYOR

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına kadar 4 karşılaşmaya çıkacak ve bunlarda 2'sini deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe 2 maçta ise hükmen galip sayılacak. Sarı-lacivertliler, son hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Şampiyonluğun kilidinin çözüleceği maç olarak görülen derbi öncesi sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını azaltmak istiyor. Fenerbahçe, Ali Sami Yen'e puan olarak eşit ya da geride gitmesi durumunda şampiyon olmak için Galatasaray'ı mutlak yenmek zorunda. Sarı-lacivertliler, rakibinden 3 puan geride derbiye çıkarsa Galatasaray'ı 3-0'dan düşük bir skorla yenmesi şampiyonluk için yeterli olmayacak.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ EZELİ RAKİPLERİNDE

Galatasaray'ı deviren Beşiktaş ise tamamen rakiplerine bağlı durumda. Siyah-beyazlılar, toplam 4 maça çıkacak siyah-beyazlılar bunlardan 3'ünü deplasmanda oynayacak. 1 hükmen galibiyet alacak Beşiktaş, şampiyon olabilmek için kalan haftalarda mutlak galibiyet alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın kalan maçları:

Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor (3-0 H)

Fenerbahçe'nin kalan maçları:

Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hatayspor (3-0 H)
Antalyaspor
Galatasaray (D)
Gaziantep (3-0 H)

Beşiktaş'ın kalan maçları:

Antalyaspor (D)
Gaziantep FK (3-0 H)
Adana Demirspor (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor

Etiketler
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş süper lig
1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. 1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..
Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
Olaylı Eskişehirspor - Yeni Mersin İ.Y. maçı kameralara yansıdı Olaylı Eskişehirspor - Yeni Mersin İ.Y. maçı kameralara yansıdı
Türkiye’nin FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki rakipleri belli oldu Türkiye’nin rakipleri belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler
9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor! 9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor!
MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası: '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir' MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası
Gezici: İlk turda kazanan yok, ikincide Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor Gezici: İkinci turda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor
AKP'li Hamza Dağ'dan 'birinciyiz' iddiası: İşte parti koridorlarında konuşulan son anket AKP'li Hamza Dağ'dan 'birinciyiz' iddiası: İşte parti koridorlarında konuşulan son anket