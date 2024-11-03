Süper Lig'de Dev Maç! Trabzonspor ile Fenerbahçe Karşı Karşıya: İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasıda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak zorlu maçı 26 yaşındaki hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Müsabakanın ilk 11’leri belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda galip gelerek zirveyle puan farkını 5'e indirmek istiyor. Sakatlıkları devam eden Oosterwolde ve Cengiz Ünder forma giyemeyecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İki takımın Trabzon'daki son maçında taraftar ile futbolcular arasında son düdük sonrası arbede çıkmıştı. Bu maç için güvenlik tedbirleri artırıldı.