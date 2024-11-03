46. İstanbul Maratonu’nun Kazananları Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen maratonda heyecan 46. kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı. Organizasyonda 8'i Türk, 44 elit atlet yer alırken, toplam 40 bini aşkın sporcu parkura çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan etkinlikte atletler, Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü üzerinden Bakırköy'e ulaştı. Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş alarak sahilden devam eden sporcular Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı tamamladı. 8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.

ERKEKLERDE GALİP DEJENA DEBELA

İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2.11.40 derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Kenyalı Mathew Samperu 2.11.55 derecesiyle ikinci, Kenneth Kipkemoi de 2.12.07 derecesiyle üçüncü oldu.

KADINLARIN GALİBİ BAHREYNLİ

Kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet, 2.24.45'lik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda Urge Diro 2.33.37'lik derecesiyle ikinciliği, Ayantu Abdi de 2.33.49'luk derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

TÜRK SPORCU 6. OLDU

İstanbul Maratonu'nda parkura çıkan Türk atletlerden Hüseyin Can, 2.14.34 derecesiyle 6. oldu. Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük derecesiyle 11, Halil Yaşın 2.23.02'lik derece ile 12. sırada tamamladı.

15 KİLOMETRE ERKEKLERDE TÜRKLER PODYUMU KAPATTI

15 kilometrede erkeklerde 48.41'lik derecesiyle Abdullah Tuğluk birinci olurken, Ayhan Bakar ikinci ve Ufuk Arda da üçüncü oldu. 15 kilometre koşusu kadınlarda Meksikalı Argentina Valdepenas Cerna finişi ilk gören isim olurken, Türk atletlerden Maryam Korkchi 1.01.58'lik derecesiyle ikinci olarak tamamladı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE KAZANAN ÖMER CANTAY

Organizasyonda ilk start tekerlekli sandalye sporcuları için verilirken, Ömer Cantay 2.40.05'lik derecesiyle birinci oldu. Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ikinci, Fatih Kamuz da 2.54.38'lik dereceyle maratonu 3. olarak bitirdi.

"MARATON, İSTANBUL'UN ÇOK ÖZEL KUTLAMASIDIR"

Köprüde yarışla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Maraton, İstanbul'un çok özel bir anı, kutlamasıdır. Başlangıcından, bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nice yılları olsun. İnşallah yakın zamanda 50. yılı, sonra 100. yılı olsun. Burada atılan her adımın, koşulan her adımın memleketimiz için güzel adımlar olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA