Süper Lig'de Dev Derbi! Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında İlk Düdük Çaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Dev derbide ilk düdük çaldı. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Süper Lig'de Dev Derbi! Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında İlk Düdük Çaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

Süper Lig'de Dev Derbi! Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında İlk Düdük Çaldı - Resim : 1

İLK 11'LER

Kritik derbide takımların ilk 11’leri şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva.

CANLI| FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinin VAR Hakemi Belli OlduFenerbahçe - Beşiktaş Derbisinin VAR Hakemi Belli OlduSpor

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Şifreleri! Muhtemel İlk 11'ler Nasıl Şekillendi?Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Şifreleri! Muhtemel İlk 11'ler Nasıl Şekillendi?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş Derbi
Son Güncelleme:
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyon Oldu Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyon Oldu
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Trendyol 1. Lig’e Yükselen Sarıyer’den Kutlama Trendyol 1. Lig’e Yükselen Sarıyer’den Kutlama
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Hazır Olun İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Hazır Olun
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Her Anını Son Anıymış Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu Her Anını Son Anıymış Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu
Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: Dokunan Şimdi Yandı Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor! Dokunan Yandı