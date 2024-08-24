Süper Lig'de Arda Turan Rüzgarı! Eyüpspor Liderliğe Yükseldi

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Eyüpspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de Arda Turan Rüzgarı! Eyüpspor Liderliğe Yükseldi

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu attı.

Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte puanını 7 yaptı ve 3 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise üçüncü haftada ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Eyüpspor, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Kaynak: AA

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