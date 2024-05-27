Süper Lig'de 38. hafta VAR kayıtları yayınlandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 38. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı
TFF, Süper Lig'in 38. haftasının VAR kayıtlarını YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
Fenerbahçe-İstanbulspor maçındaki VAR kayıtlarında şu ifadeler kaydedildi:
FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR
VAR: Elle oynama sebebiyle muhtemel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum, temas noktasıyla başlıyorum
HAKEM: İçerde mi dışarı da mı?
VAR: Pozisyon içeride
HAKEM: Tamam net penaltı sarı kart yok
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