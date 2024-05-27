Süper Lig'de 38. hafta VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 38. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı

Son Güncelleme:
Süper Lig'de 38. hafta VAR kayıtları yayınlandı

TFF, Süper Lig'in 38. haftasının VAR kayıtlarını YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçındaki VAR kayıtlarında şu ifadeler kaydedildi:

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR

VAR: Elle oynama sebebiyle muhtemel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum, temas noktasıyla başlıyorum

HAKEM: İçerde mi dışarı da mı?

VAR: Pozisyon içeride

HAKEM: Tamam net penaltı sarı kart yok

Etiketler
VAR Fenerbahçe Süper Lig
Son Güncelleme:
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
Eski Fenerbahçe futbolcusu Ümit Özat'tan, Okan Buruk'a çok sert sözler: Yerden bitme ahlaksız Ümit Özat'tan Okan Buruk'a çok sert sözler: Yerden bitme ahlaksız
Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek
Çok sayıda firma ile anlaşması bulunuyordu... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti Çok sayıda firma ile anlaşması bulunuyordu... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
ÇOK OKUNANLAR
Duşakabin camında tek bir kireç lekesi dahi kalmayacak: Duşakabin camını ışıl ışıl yapmanın sırrı bulundu. Duşakabin nasıl temizlenir? Duşakabin camında tek bir kireç lekesi dahi kalmayacak
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Emekli promosyon rakamlarında kartlar yeniden dağıtıldı. İş Bankası rakamları arttırdığını duyurdu. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları ne kadar? Emekli promosyon rakamlarında kartlar yeniden dağıtıldı
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak!
CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret! CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret!