Eski Fenerbahçe futbolcusu Ümit Özat'tan, Okan Buruk'a çok sert sözler: Yerden bitme ahlaksız

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Florya’da yapılan kutlamalar sırasında Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahürata eşlik etti.

Buruk’un sevinç gösterileri sosyal medyada gündem olurken eski Fenerbahçeli oyuncu Ümit Özat’tan sert tepki geldi.

"TERBİYESİZ HERİF 50 YAŞINA GELDİN"

Buruk’a yönelik ağır ifadeler kullanan Özat şunları söyledi:

“Bir tane ahlaksız var yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan biri var. Terbiyesiz herif 50 yaşına geldin. Sen bu şarkıyı söylerken yarın öbür gün Fenerbahçe hocası çıksa ‘Şinanay da yavrum şinanay; o… Galatasaray’ dese hoşuna gider mi ahlaksız. Puh senin yüzüne. Bunlar hepsi FETÖ taktiğidir. Dururlar, dururlar bir şampiyonluk yaşadılar mı içlerindeki nefreti kusarlar.”