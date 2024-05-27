Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ettiği küfürler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Güvenlik Şube ekipleri tarafından adresinden gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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