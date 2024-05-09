Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan