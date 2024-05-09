Luka Doncic’in Final Four kehaneti tuttu: Dikkat çeken Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos detayı

Dünya’nın en iyi oyuncuları arasında olan eski Real Madrid oyuncusu Luka Doncic’in EuroLeague Final Four’u için yaptığı kehanet tuttu. Kehanetteki Fenerbahçe ve Panathinaikos detayı ise dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Luka Doncic’in Final Four kehaneti tuttu: Dikkat çeken Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos detayı

Gerçek Gündem-Turkısh Airlines EuroLeague’de Final Four’a kalan takımlar belli oldu.

24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak F4 etabına, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Olympiakos ve Real Madrid katılım hakkını elde etti.

Play-off’larda Monaco’yu 3-2 geçen Fenerbahçe, Final Four’un ilk maçında Maccabi Tel Aviv’i 3-2 geçen Panathinaikos ile oynayacak.

Baskonia’yı 3-0 ile süpüren Real Madrid, Barcelona’yı 3-2 ile geçen Olympiakos ile mücadele edecek.

LUKA DONCIC’İN KEHANETİ TUTTU

NBA’in yıldızlarından eski Real Madrid oyuncusu Luka Doncic, EuroLeague normal sezonunda yaptığı tahminde, Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos’un Final Four’a kalacağını söylemişti.

Doncic’in kehaneti tutarken, Fenerbahçe 5, Pana ise 12 yıl sonra F4’e kalmış oldu.

Ayrıca eski Olympiako oyuncusu ve bir önceki yılın EuroLeague MVP’si Sasha Vezenkov’un Luka ile aynı olan F4 kehaneti de tutmuş oldu.

FINAL FOUR MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe Beko vs Panathinaikos: 24 Mayıs 19.00

Real Madrid vs Olympiakos: 24 Mayıs 22.00

3’üncülük maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 17:00’da final maçı ise yine aynı gün saat 20:00’da oynanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Panathinaikos EuroLeague Luka Doncic
Son Güncelleme:
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı
Gönül Dağı'na dengeleri alt üst edecek bir oyuncu geliyor! Transferde böylesi görülmedi Gönül Dağı'na dengeleri alt üst edecek bir oyuncu geliyor! Transferde böylesi görülmedi
Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun idmanda yer almama nedeni belli oldu Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun idmanda yer almama nedeni belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Bomba atama… İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor Hafize Gaye Erkan dönüyor. İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor
Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Özgür Özel'den CHP'li belediyelerde akraba atamalarına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam Özgür Özel talimat verdi; akraba atamaları için CHP'de alarma geçildi
Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı