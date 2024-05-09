Luka Doncic’in Final Four kehaneti tuttu: Dikkat çeken Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos detayı

Gerçek Gündem-Turkısh Airlines EuroLeague’de Final Four’a kalan takımlar belli oldu.

24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak F4 etabına, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Olympiakos ve Real Madrid katılım hakkını elde etti.

Play-off’larda Monaco’yu 3-2 geçen Fenerbahçe, Final Four’un ilk maçında Maccabi Tel Aviv’i 3-2 geçen Panathinaikos ile oynayacak.

Baskonia’yı 3-0 ile süpüren Real Madrid, Barcelona’yı 3-2 ile geçen Olympiakos ile mücadele edecek.

LUKA DONCIC’İN KEHANETİ TUTTU

NBA’in yıldızlarından eski Real Madrid oyuncusu Luka Doncic, EuroLeague normal sezonunda yaptığı tahminde, Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos’un Final Four’a kalacağını söylemişti.

Doncic’in kehaneti tutarken, Fenerbahçe 5, Pana ise 12 yıl sonra F4’e kalmış oldu.

Ayrıca eski Olympiako oyuncusu ve bir önceki yılın EuroLeague MVP’si Sasha Vezenkov’un Luka ile aynı olan F4 kehaneti de tutmuş oldu.

FINAL FOUR MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe Beko vs Panathinaikos: 24 Mayıs 19.00

Real Madrid vs Olympiakos: 24 Mayıs 22.00

3’üncülük maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 17:00’da final maçı ise yine aynı gün saat 20:00’da oynanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem