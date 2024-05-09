Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun idmanda yer almama nedeni belli oldu

Şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun dünkü antrenmanda yer almama nedeni ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun idmanda yer almama nedeni belli oldu

Şampiyonluk yarışında darbe üstüne darbe alan Fenerbahçe’nin golcüsü Edin Dzeko, antrenmanda yer almadı.

Dzeko’nun antrenmanda yer almayışı akıllarda soru işaretleri yaratırken, Bosna Hersekli yıldızın neden idmanda yer almadığı da ortaya çıktı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Kayserispor maçı hazırlıkları için yapılan dünkü antrenmanda yer almayan Dzeko’nun günü dinlenerek geçirdiği belirtildi. Tecrübeli yıldızın bugünkü antrenmana çıkacağı öğrenildi.

Dzeko bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 20 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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