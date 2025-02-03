Süper Lig'de 24. Hafta Programı Belli Oldu! Gözler Dev Maçta...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın müsabaka programını açıkladı. Açıklamaya göre; bu haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

Kaynak: AA