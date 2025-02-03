Süper Lig'de 24. Hafta Programı Belli Oldu! Gözler Dev Maçta...

Süper Lig'de 24. haftanın maç programı belli oldu. Merakla beklenen Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasının 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacağı açıklandı.

Süper Lig'de 24. Hafta Programı Belli Oldu! Gözler Dev Maçta...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın müsabaka programını açıkladı. Açıklamaya göre; bu haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de 24. Hafta Programı Belli Oldu! Gözler Dev Maçta... - Resim : 1

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

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Kaynak: AA

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