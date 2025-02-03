Kimse Bunu Beklemiyordu: Süper Lig'de Sürpriz Ayrılık

Süper Lig ekibi Bodrum FK’nın büyük ümitlerle takımın başına getirdiği Volkan Demirel dönemi sona erdi. Alınan kötü sonuçlarla birlikte Bodrum’da Volkan dönemi sona erdi.

Bodrum FK, an itibarıyla ligde 17’nci sırada yer alırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. İsmet Taşdemir’in yerine getirilen Volkan Demirel ile yapılan anlaşma uzun ömürlü olmadı.

Üst üste kötü sonuçlar alan Bodrum FK’da 3 yıllık anlaşması bulunan Volkan Demirel’le yolların ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi