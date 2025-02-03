Fenerbahçe Dinlenmeden Top Başı Yaptı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika süre alan oyunculara yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uygulandı.

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Fenerbahçe Dinlenmeden Top Başı Yaptı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında 5 Şubat Çarşamba günü Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün akşam Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-lacivertli ekip, ara vermeden Erzurumspor FK maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Salonda core çalışması ile başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Daha sonrasında pas ve şut çalışması gerçekleştiren futbolcular, günü dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.

Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika süre alan oyunculara yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uygulandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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