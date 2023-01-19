Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

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Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında yarın Adana Demirspor ile Giresunspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Hatayspor, haftayı BAY geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor

21 Ocak Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray - Antalyaspor

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor

16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük

16.00 Kayserispor - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - İstanbulspor

23 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü

20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe

Kaynak: İHA

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