Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış müsabakasında yarın Adana Demirspor ile Giresunspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Hatayspor, haftayı BAY geçecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Ocak Cuma
20.00 Adana Demirspor - Giresunspor
21 Ocak Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Antalyaspor
22 Ocak Pazar
13.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor
16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Kayserispor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor
23 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe
Kaynak: İHA