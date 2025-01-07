Süper Lig Ekibi Borç Batağında! 'Kulüp Artık Devam Edemeyecek'

Borçları nedeniyle olağanüstü kongre kararı alan Süper Lig ekibi Konyaspor'un yönetimi, 15 Ocak’ta yapılacak genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 13 aydır görevde olduklarını belirterek, geçen sezon zorlu bir zaman geçirdiklerini ve neredeyse kadronun yüzde 80'ini yenilemek zorunda kaldıklarını söyledi.

'450-500 MİLYON LİRALIK BORÇ VAR'

Olağanüstü kongreye borç nedeniyle gittiklerini vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:

"Yönetim olarak geldiğimiz günden beri canla başla kulübü nasıl ayakta tutabiliriz kavgasını verdik. Mümkün olduğunca popülist davranış ve yaklaşımlardan uzak kalmaya gayret edip, kulübün iyi yerlere gelmesi için çalıştık. Geldiğimiz günle bugünkü tablo arasından çok büyük farklar yok. Kulübün hepimizin bildiği borçlar, yöneticilere ve vergi borcu. Bunlar dışındaki yaklaşık 450-500 milyon lira civarında çevrilmesi gereken bir borç var.

'YÖNETİMİN YAPACAK BİR ŞEYİ KALMADI'

Yönetim kurulu, kendi gücünde kulübe yapması gerekenin fazlasını yapmaya gayret etti. Bu süreçte belediye başkanımız ve bakanlarımızdan destek aldık, ama bu destekler kulübün mevcut yapısı için yeterli değil. Bundan sonraki süreçte eğer güçlü bir destek olmadığı sürece bana göre bu kulübün devam etmesi de mümkün görünmüyor. Senaryolar karanlık gözüküyor. Mevcut rakam, insanların gözünü korkutuyor. Vergi borcu ve yöneticilerin alacağını saymazsanız 450-500 milyon lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bizim yönetimimizin bu saatten sonra pek fazla yapabileceği kalmadığı için, biz bu karara itildik” diye konuştu.

Kaynak: DHA