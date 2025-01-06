Arda Güler Attı, Real Madrid Tur Atladı

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Deportiva Minera'ya konuk oldu. Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlarken performansıyla da öne çıktı. Eflatun-beyazlı takım 5. dakikada Federico Valverde'nin golüyle öne geçerken, bu golden 8 dakika sonra Camavinga topu filelere gönderdi.

2 GOL ATTI

Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, rakiplerinden sıyrılarak attığı golle skoru 3-0'a çıkardı. İlk yarı da bu sonuçla geçilirken Luka Modric, 55'te 4. gole imza attı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, son yarım saatlik bölümde Vinicius Junior ve Mbappe gibi yıldızları da sahaya sürdü. Mbappe'nin 88. dakikada geliştirdiği atakta Fran Garcia pasını kale önündeki Arda Güler'e çıkardı ve Arda da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan İspanyol devi kupada tur atladı. Müsabakada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 golle yıldızlaşırken, maçta en fazla şut çeken ve kilit pas veren isim oldu.

Kaynak: İHA