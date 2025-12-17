Spor Dünyası Yasta... Premier Lig Ekibinden Çıkan 21 Yaşındaki Futbolcu Hayatını Kaybetti

Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın akademisinde yetişen 21 yaşındaki Ethan McLeod isimli futbolcu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberi paylaşan kulüp, bir taziye mesajı yayımladı.

Spor Dünyası Yasta... Premier Lig Ekibinden Çıkan 21 Yaşındaki Futbolcu Hayatını Kaybetti
İngiltere'de futbol kariyerine Premier Lig Wolverhampton Wanderers altyapısında başlayan ve son olarak Macclesfield FC forması giyen Ethan McLeod isimli 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz cumartesi gecesi geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genç forvet, Bedford Town’a karşı alınan 2-1’lik galibiyetin ardından evine dönüyordu. Kaza, Northampton yakınlarında M1 otoyolunun kuzeye giden şeridinde meydana geldi. McLeod’un kullandığı beyaz Mercedes marka araç bariyerlere çarptı. Acil servis ekipleri saat 22.40 sularında olay yerine çağrıldı ancak genç futbolcu için yapılabilecek bir şey kalmamıştı; McLeod olay yerinde hayatını kaybetti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Macclesfield FC, çarşamba günü yayımladığı duyuruyla acı haberi kamuoyuna doğruladı. Kulübün açıklamasında "Büyük bir üzüntü ve inanılmaz bir gerçeküstülük duygusuyla, 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ethan McLeod'un vefatını doğruluyoruz. Ethan, önünde koca bir hayat olan, son derece yetenekli ve saygın bir A Takım üyesiydi. Ama daha da önemlisi, Ethan'ın bulaşıcı kişiliği, onunla temas kuran herkesi kendisine hayran bıraktı. Ethan'ın vefat haberi tüm kulübümüzü derinden sarstı ve şu anda hissettiğimiz büyük üzüntü ve kayıp duygusunu kelimelerle ifade etmek mümkün değil" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Ethan sonsuza dek kalplerimizde ve zihinlerimizde yaşayacak ve gelecekte ne olursa olsun, hepimizi büyüleyen eşsiz gülümsemesi asla unutulmayacak. Bu son derece travmatik süreçte Ethan'ın ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve ihtiyaç duyan herkese elimizden gelen desteği sağlayacağımızın güvencesini veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Futbol
