Antalyaspor'da Erol Bulut Dönemi Bitti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolları ayırdı. Kulübün yeni çalıştırıcısının kim olacağı henüz bilinmiyor.

Son Güncelleme:
Antalyaspor'da Erol Bulut Dönemi Bitti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Bulut, Emre Belözoğlu’nun ayrılığının ardından ekim ayında Antalyaspor’un başına geçmişti. Erol Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son olarak Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalyaspor’da kötü sonuçlar ayrılık kararını tetikledi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Akdeniz ekibinin teknik direktör arayışları devam ederken, önümüzdeki maçlarda takımın başında yardımcı antrenörlerin yer alması bekleniyor.

Bahis Soruşturmasında Kritik Çıkış! Mert Hakan Yandaş Cephesi Sessizliğini BozduBahis Soruşturmasında Kritik Çıkış! Mert Hakan Yandaş Cephesi Sessizliğini BozduSpor
TFF'den Ara Transfer Dönemi Tarihlerinde DeğişiklikTFF'den Ara Transfer Dönemi Tarihlerinde DeğişiklikSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalyaspor Emre Belözoğlu
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bahis Soruşturmasında Kritik Çıkış! Mert Hakan Yandaş Cephesi Sessizliğini Bozdu Bahis Soruşturmasında Kritik Çıkış! Mert Hakan Yandaş Cephesi Sessizliğini Bozdu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia: Oklar Şimdi de Tuğberk'e Çevrildi Oklar Şimdi de Tuğberk'e Çevrildi
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu
Şişli'de Yaya Geçidinde Can Pazarı! Acı Haber Geldi: Ölü ve Yaralılar Var Yaya Geçidindeki Faciadan Acı Haber
11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek 11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek
Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti
İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması