Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa

Türkiye futbolunda son aylarda gerginlik hızla tırmanırken, hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanmasının ardından, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında da bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçeli futbolculara linç girişiminde bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) üst düzey bir istifa geldi. TFF 1. Lig kulüplerinde sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya istifa dilekçesini verdi. İstifanın olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından gelmesi dikkat çekti.

TFF'de bu istifanın ardından, yeni istifaların da kapıda olduğu yorumları yapılıyor.

Ayrıntılar gelecek...