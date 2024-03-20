6 kulübe transfer yasağı

Süper Lig'den Kayserispor süresiz olarak, Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor ise üç transfer dönemi için transfer yapma hakkından mahrum bırakıldı.

6 kulübe transfer yasağı

Süper Lig ve Birinci Lig'deki altı Türk futbol kulübü, FIFA'nın transfer yasağı kararıyla sarsıldı. Süper Lig'den bir kulüp, süresiz transfer yasağı aldı.

FIFA, bir Süper Lig ekibine transferlerde süresiz engel koyarken, dört Süper Lig ve bir Birinci Lig takımına da üç transfer dönemi boyunca transfer yapma yasağı uyguladı.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Süper Lig'den Kayserispor süresiz olarak, Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor ise üç transfer dönemi için transfer yapma hakkından mahrum bırakıldı.

Ayrıca, Birinci Lig'den Eyüpspor da üç transfer dönemi boyunca yeni oyuncu transfer edemeyecek takımlar listesine dahil edildi.

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