Avrupa'dan mağlup ayrılan TOFAŞ, avantajı elinden bırakmadı
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turun son haftasında TOFAŞ, Fransız temsilcisi SIG Strasbourg ekibi ile karşı karşıya geldi. TOFAŞ, sahadan mağlup ayrılmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ile karşılaştı. Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-32 üstünlükle gitti.
Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan Fransız temsilcisi, son çeyreğine 63-50 önde girdiği mücadeleden 78-65 galip ayrıldı.
I Grubu'nda ilk iki sırayı alan İspanyol ekibi Unijaca ile TOFAŞ, çeyrek final biletini aldı.
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