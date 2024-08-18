Sokhna Faal Kayseri’ye Geldi

Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi Sokhna Fall Kayseri’ye gelerek takıma katıldı.

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Sokhna Faal Kayseri’ye Geldi

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Emre Özsarı nezaretinde Kadir Has Spor Salonu’nda yoğun bir tempoda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezon öncesi İspanya’nın Gran Canaria takımında kadrosuna kattığı 1.85 boyunda Sokhna Faal Kayseri’ye geldi. Ayağının tozu ile özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen Faal ardından takıma dahil oldu ve çalışmalara başladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol kadrosuna kattığı diğer yabancı oyuncular ise Eylül ayında Kayseri’ye gelerek takıma katılacaklar.

Kaynak: AA

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