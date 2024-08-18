Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Ali Koç'a Yapılan Saldırıya Kınama

Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un saldırıya uğramasıyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz" denildi.

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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Ali Koç'a Yapılan Saldırıya Kınama

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig’in 2’nci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede başkan Ali Koç’un saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz.”

Kaynak: DHA

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