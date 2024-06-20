Slovenya-Sırbistan maçında son dakika sürprizi!

EURO 2024 C Grubu'nda Slovenya ile karşılaşan Sırbistan, son dakikada bulduğu golle maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı.

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Slovenya-Sırbistan maçında son dakika sürprizi!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın C Grubu'ndan Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk galibiyetini almaya çok yaklaşan Slovenya, 90+5'te Sırbistan'da Luka Jovic'in bulduğu golle tarihi bir fırsatı kaçırdı.

Bu sonuçla C Grubu'nda Slovenya puanını 2'ye yükseltirken Sırbistan da ilk puanını aldı.

Öte yandan, Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic de 11’de başladığı mücadelenin 82. dakikasında yerini Lazar Samardzic’e bıraktı.

19.00'da oynanacak İngiltere-Danimarka maçıyla birlikte C Grubu’nun ikinci maçları tamamlanmış olacak.

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Euro 2024 Sırbistan Slovenya
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