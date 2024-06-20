Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları başladı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının iç saha müsabakalarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda saha zemini yenileme çalışmalarının başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 futbol sezonunun ardından birçok konsere ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda eski çimlerinin kaldırıldığı belirtildi.

Yüzey temizleme ve kumlama işlemlerinin ise devam ettiği stadyumda, saha zeminine daha sonra hibrit çim serileceği kaydedildi.