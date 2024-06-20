Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları başladı

Birçok konsere ev sahipliği yapan Beşiktaş Tüpraş Stadı'nın zemin yenileme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları başladı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının iç saha müsabakalarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda saha zemini yenileme çalışmalarının başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 futbol sezonunun ardından birçok konsere ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda eski çimlerinin kaldırıldığı belirtildi.

Yüzey temizleme ve kumlama işlemlerinin ise devam ettiği stadyumda, saha zeminine daha sonra hibrit çim serileceği kaydedildi.

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Batshuayi Galatasaray'a transfer oldu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı açıklama yaptı! Acun Ilıcalı'dan Batshuayi açıklaması
Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
İdolleri arasında yer alıyordu: Guti'den 'Arda Güler' açıklaması İdolleri arasında yer alıyordu: Guti'den 'Arda Güler' açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi
CHP'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: Haddini bil! CHP'den Özdil'e çok sert tepki