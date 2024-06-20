İdolleri arasında yer alıyordu: Guti'den 'Arda Güler' açıklaması

Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Güler'in idolleri arasında yer alan Guti Hernandez, "Arda Güler'in idollerinden biri olarak benim adımı söylemesi onur verici" ifadelerini kullandı.

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İdolleri arasında yer alıyordu: Guti'den 'Arda Güler' açıklaması

Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, milli futbolcu Arda Güler'le ilgili konuştu.

Guti, açıklamasında, "Arda Güler'in idollerinden biri olarak benim adımı söylemesi onur verici" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'e geçen yıl Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde kendisi için düzenlenen imza töreninde idollerinden biri olarak Guti'nin adını söylemişti.

12 MAÇTA 6 GOL

Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

19 yaşındaki milli futbolcu, EURO 2024'te Gürcistan ile oynadığımız maçta uzaktan attığı golle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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Euro 2024 Arda Güler
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