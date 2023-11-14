Slaven Bilic'ten Beşiktaş açıklaması: Zor zamanlardı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, stat inşaatı nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Bilic, "İki yıl boyunca stadımız yoktu. Birçok iç saha maçımızı Ankara'da veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Zor zamanlardı" ifadelerini kullandı.

Ajansspor'un Coachesvoice'tan aktardığı söyleşide Türkiye'yi Bosna Hersek'e benzeten Slaven Bilic, "Beşiktaş'ta çalışırken İstanbul'a bayılıyordum ama insanlar gelip, 'Anadolu'yu görmeden konuşma' diyordu. Oraya gittiğimizde gördüğüm şey Bosna'dan farklı değildi" dedi.

Beşiktaş'ta çalıştığı dönemlerde maaşların geç yattığını dile getiren Bilic, "Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor. Bir İngiliz veya Alman farklı kültürlere girdiğinde şok yaşayabiliyor. Örneğin Türkiye'de maaşım biraz geç yatıyordu ancak buna şaşırmadım. Hajduk Split'teyken de maaşım geç yatıyordu ama elbet yatacağını biliyordum" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY SADECE FUTBOL KULÜBÜ DEĞİL'

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ayrı bir parantez açan Bilic, "Türk insanları çok sevdim. Her şeylerini size veriyorlar, kalplerini size veriyorlar. İstanbul tarihiyle, havasıyla mükemmel bir şehir. Beşiktaş da harika bir takım. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Devlet gibiler. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem" ifadelerini kullandı.

'KULÜP İÇİN DE BENİM KARİYERİM İÇİN DE GÜZEL BAŞARILAR ELDE ETTİK'

Beşiktaş ile Avrupa'da çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Slaven Bilic, "Orada harika zaman geçirdim. Beşiktaş ile 2 sezon üst üste üçüncü olmak iyi değildir ancak taraftarlar yaptığımız şeylere kıymet verdi. 2 yıl boyunca stadımız yoktu. Birçok iç saha maçımızı Ankara'da veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Zor zamanlardı. Avrupa'da iyi işler yaptık. Kulüp için de benim kariyerim için de güzel başarılar elde ettik. Premier Lig'e giden yolumu açan maçlar oynadık. Türk kulüpleri genelde İngiliz kulüpleri yenemez ama biz bunu başardık. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iyi bir mücadele verdik" dedi.

'ARSENE WENGER'İN TEBRİĞİ BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ANDI'

Arsene Wenger ile yaşadığı anıyı da dile getiren Bilic, "Arsene Wenger bana gelip, 'Türk kulüpleri ile birçok kez iki ayaklı maç oynadım ama ilk kez 180 dakikada kırılma yaşamayan bir Türk takımı gördüm. Tebrik ederim' dedi. Benim için büyük bir andı. Gruplarda Tottenham'ı, gruptan çıktıktan sonra ise Liverpool'u yendik. Liverpool'u penaltılarda elediğimiz gece tarihi bir geceydi. Tribünlerde 63 bin kişi vardı" şeklinde konuştu.