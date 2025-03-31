Sivasspor'da Bayram Hatırası Fotoğraf
Sivasspor'da devam eden bayram ziyaretleri kapsamında bir araya gelen isimler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programına, kulüp başkanı Bahattin Eken, başkan vekili Burak Özçoban, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Erhan Ekici, genel müdür Cafer Kaplan, teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: