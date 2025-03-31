Miami Açık'ta Sürpriz Şampiyon
Miami Açık'ta Djokovic'i mağlup eden Çek raket Mensik, şampiyonluğa ulaşan isim oldu.
Miami Açık Tenis Turnuvası’nın finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic’i 2-0’la geçen 19 yaşındaki Jakub Mensik şampiyon oldu.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası'nın finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.
Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.
Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.
Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.
Kaynak: AA
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