Türkiye Kupası Çeyrek Final Karşılaşmalarında Düdük Çalacak Hakemler Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasıyla erken finale sahne olacak Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final müsabakalarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün
2 Nisan Çarşamba:
17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın
3 Nisan Perşembe:
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan
Kaynak: AA