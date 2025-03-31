Türkiye Kupası Çeyrek Final Karşılaşmalarında Düdük Çalacak Hakemler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye Kupası Çeyrek Final Karşılaşmalarında Düdük Çalacak Hakemler Belli Oldu

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasıyla erken finale sahne olacak Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün

2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın

3 Nisan Perşembe:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Kaynak: AA

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