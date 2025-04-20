Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklara aran vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde düzenlenen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-bayazlılar, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.

Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA

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