Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklara aran vermeden yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde düzenlenen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-bayazlılar, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.
Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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