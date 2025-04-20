Beşiktaş, Atakaş Hatayspor Maçının Startını Verdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bugün, ara vermeden yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor Maçının Startını Verdi

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde gerçekleştirilen antrenmana 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve minyatür kale maçla start verildi. Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan koşu çalışmalarıyla antrenman tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 22 Nisan Salı günü saat 12.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA

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