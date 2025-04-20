Malatya Yeşilyurt Spor 3. Lig’e Yükseldi

Malatya Yeşiltepe Stadı’nda oynanan müsabakada taraftarının yoğun desteğiyle sahaya çıkan Yeşilyurt Spor, mücadeleye tempolu başladı. İlk yarıda kaydettiği golle devre arasına 1-0 önde giren Malatya temsilcisi, ikinci yarıda skoru 1-1’e getiren rakibine karşı mücadeleyi bırakmadı. Maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılan Yeşilyurt Spor, ismini profesyonel liglere yazdırdı. Karşılaşmanın ardından futbolcular, teknik ekip ve tribünleri dolduran taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

'ŞAMPİYONLUK MALATYA'YA ARMAĞAN OLSUN'

Nesine 3. Lig’e yükselerek tarihi bir başarıya ulaşan Malatya Yeşilyurt Spor’un galibiyetinin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de duygularını dile getirdi. Geçit, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Bugün sahada sadece bir takım değil, bir şehrin umudu, inancı ve azmi vardı. Malatya Yeşilyurtspor’un bu zaferi, sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda Malatya’nın yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, tribünlerde desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza ve kalbi bizimle atan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin. Şampiyonluk Yeşilyurt’a ve Malatya’ya armağan olsun."

SİYASİLERDEN TAM DESTEK

Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyonluk mücadelesinde siyasi isimler de takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Mehmet Fendoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 90 dakika boyunca takip ederek şampiyonluk heyecanına ortak oldular. Yeşiltepe Stadı, tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşarken, taraftarlar da maçın ardından şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Kaynak: İHA