Malatya Yeşilyurt Spor 3. Lig’e Yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta sezonun en önemli karşılaşmalarından birinde Malatya Yeşilyurt Spor, Sivas Gücü Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek 3. Lig’e çıkmayı başardı.

Son Güncelleme:
Malatya Yeşilyurt Spor 3. Lig’e Yükseldi

Malatya Yeşiltepe Stadı’nda oynanan müsabakada taraftarının yoğun desteğiyle sahaya çıkan Yeşilyurt Spor, mücadeleye tempolu başladı. İlk yarıda kaydettiği golle devre arasına 1-0 önde giren Malatya temsilcisi, ikinci yarıda skoru 1-1’e getiren rakibine karşı mücadeleyi bırakmadı. Maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılan Yeşilyurt Spor, ismini profesyonel liglere yazdırdı. Karşılaşmanın ardından futbolcular, teknik ekip ve tribünleri dolduran taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

Malatya Yeşilyurt Spor 3. Lig’e Yükseldi - Resim : 1

'ŞAMPİYONLUK MALATYA'YA ARMAĞAN OLSUN'

Nesine 3. Lig’e yükselerek tarihi bir başarıya ulaşan Malatya Yeşilyurt Spor’un galibiyetinin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de duygularını dile getirdi. Geçit, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Bugün sahada sadece bir takım değil, bir şehrin umudu, inancı ve azmi vardı. Malatya Yeşilyurtspor’un bu zaferi, sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda Malatya’nın yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, tribünlerde desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza ve kalbi bizimle atan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin. Şampiyonluk Yeşilyurt’a ve Malatya’ya armağan olsun."

Malatya Yeşilyurt Spor 3. Lig’e Yükseldi - Resim : 2

SİYASİLERDEN TAM DESTEK

Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyonluk mücadelesinde siyasi isimler de takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Mehmet Fendoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 90 dakika boyunca takip ederek şampiyonluk heyecanına ortak oldular. Yeşiltepe Stadı, tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşarken, taraftarlar da maçın ardından şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya
Son Güncelleme:
Beşiktaş, Atakaş Hatayspor Maçının Startını Verdi Beşiktaş, Atakaş Hatayspor Maçının Startını Verdi
Kocaelispor Taraftarları Sokağa İndi Kocaelispor Taraftarları Sokağa İndi
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...