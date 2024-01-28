Sezona Beşiktaş'ta başladı, kendini Kayseri'nin başında buldu: Burak Yılmaz Kayserispor ile nikah kıydı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kendine ve ekibine güvendiğini belirterek, "Açıkçası burada başarısız olmaktan dolayı korkmuyorum. Allah'ın izniyle başarısızlıkların da nasıl telafi edildiği, arkadaşlıkların baki olduğu bir yere geldiğimi görüyorum. Ama Allah'ın izniyle kendime ve ekibime güveniyorum. Ülkemizin köklü kulüplerinden Kayserispor'un bizimle yol yürümek istemesi, uzun bir projeye adım atması bizler için çok değerliydi. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Soğukta gelip karşılamaları, bana verdiği enerji, onların da heyecanlı olduğunu hissediyorum. İnşallah önce bizleri, sonra da bize inananları mahcup etmemek için bu yola çıktık. Sizlerin de desteğini bekliyorum, hayırlı olsun" dedi.

Kendisinin futbolcuyken büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerinin olduğunu kaydeden Yılmaz, Kayserispor'da da kazanmaya yönelik futbol oynamak isteyeceklerini belirtti. Yılmaz, "Genç, hırslı, enerjik bir antrenörüm. Topa sahip olmayı isteyen, pozitif futbol oynayan, kazanmaya yönelik bir futbol oynamak isterim. Bu alışkanlığım da futbolculuğumdan geliyor. Çünkü futbolculuğum pes etmeyen, savaşan, mücadeleden korkmayan, büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerim oldu. İnşallah hocalığım da böyle olacaktır. Kazanmaya yönelik pozitif futbol oynamak istiyoruz. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum, inşallah bu yolda bizleri göreceğinizi düşünüyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA KAYSERİ

Sezona Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılığı ile geçici teknik direktör olmuştu.

Yılmaz, kötü gidişi durduramayınca Siyah beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı.

Kaynak: İHA