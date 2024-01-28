Galatasaray transferi resmen duyurdu: Süper Lig'in en pahalısı Sacha Boey Bayern Münih'te

Galatasaray'ın 2021 yılından beri kadrosunda bulunan ve özellikle son 2 sezondur takımın yükselişinde büyük katkıda bulunan Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer olmuştu.

İki kulüp arasındaki pazarlıkta son bulmuş, Boey rekor bedele Alman devine gitmişti.

Münih, bugün transferi resmen duyurarak, Fransız sağ bek ile 2028'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Öte yandan Sarı kırmızılı kulüp de transferi Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem