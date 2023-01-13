Seri 8 maça çıktı: Galatasaray'dan farklı galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Seri 8 maça çıktı: Galatasaray'dan farklı galibiyet

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 

8 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takım, Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+6. dakikada Juan Mata ve 77. dakikada Gommis kaydetti.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

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