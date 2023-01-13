Seri 8 maça çıktı: Galatasaray'dan farklı galibiyet
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
8 MAÇA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı takım, Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılı takımın gollerini, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+6. dakikada Juan Mata ve 77. dakikada Gommis kaydetti.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdı! Spor 13 Ocak 2023 16:38
Unutulmaz savunma oyuncusu Campbell'den Fenerbahçe itirafı Spor 13 Ocak 2023 15:20
Lefter Küçükandonyadis mezarı başında anıldı Spor 13 Ocak 2023 13:38
Trabzonspor'a Bruno Peres müjdesi! Spor 13 Ocak 2023 12:12