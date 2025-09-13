Sergen Yalçın'dan Çarpıcı Açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bazı şeyleri düzeltmek kolay değil, oyunun oturması zaman alacak” dedi. Tecrübeli teknik adam, milli ara sonrası takımın çok daha iyi görüneceğini vurguladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında geriye düştüğü maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. Siyah beyazlıların gollerini yeni transferler El Bilal Toure ve Cengiz Ünder kaydetti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN SPORTS'a galibiyeti değerlendirdi. "Taraftara teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir destek, çok ciddi bir sevgi gösterisi oldu. Çalıştığımız sürece oyuncularımla beraber layık olmaya çalışacağız onlara" ifadelerini kullan Yalçın, "Çocukların gayreti gayet iyi. Savaşmaları, kazanmak istemeleri... Çok zor dakikada geriye düştük. Oradan dönmek çok zordur. Hamleler yaptık. Gayret ettiler kazanmak için. Bunlar tabii güzel şeyler" dedi.

'OYUNUN OTURMASI ZAMAN ALACAK'

Oyunsal anlamda çok ciddi eksikleri olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti: "Tamam iyi mücadele ettik, savaştık, çaba sarf ettik ama çok kısa süre oldu biz başlayalı. Biraz zamana ihtiyaç var. Oyunsal anlamda bazı şeyleri düzeltmek çok kolay değil. Taraftarın istediği oyunu takımın oynaması çalışmayla olacak. Oyunun oturması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir dahaki milli maç arasından sonra birbirimize alışmış olacağız oyuncularla. Oyuncuların kazanma arzusu bizi mutlu etti. Oyunu geliştireceğiz. Kalitesi olan oyuncular var. Doğru oyunu, doğru kadroyu bulup büyük Beşiktaş'a layık oyun, sonuçlar olacak. Önce bir takımı oturtmak gerekiyor. Geri kalanı ondan sonra konuşuruz."

