Sergen Yalçın resmen Antalyaspor'un başına geçti

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile resmen sözleşme imzaladı. Mukavele sezon sonunda son buluyor.

Sergen Yalçın resmen Antalyaspor'un başına geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile Yalçın, sözleşmeye imza attı.

Yalçın, sözleşmesinin mayıs aynıda son bulacağını ama ucunun açık olduğunu belirtti.

Antalyaspor, ligde 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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