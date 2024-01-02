Sergen Yalçın resmen Antalyaspor'un başına geçti
Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile resmen sözleşme imzaladı. Mukavele sezon sonunda son buluyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı.
Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile Yalçın, sözleşmeye imza attı.
Yalçın, sözleşmesinin mayıs aynıda son bulacağını ama ucunun açık olduğunu belirtti.
Antalyaspor, ligde 24 puanla 8. sırada yer alıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem