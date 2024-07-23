Serdar Dursun Süper Lig'de Kalıyor! İşte Yeni Takımı...

Geçen sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun'un önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı belli oldu.

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Serdar Dursun Süper Lig'de Kalıyor! İşte Yeni Takımı...

Sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'un geleceği şekilleniyor. 32 yaşındaki golcü futbolcunun Süper Lig'de kalacağı kaydedildi.

ALANYASPOR DEVREYE GİRDİ

Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra adı Konyaspor ile sıklıkla anılan futbolcu için Alanyaspor'un devreye girdiği iddia edildi.

ANLAŞMA SAĞLADILAR

Nazım Türknas'ın haberine göre Alanyaspor, bonservisini elinde bulunduran golcü futbolcu ile anlaşmaya vardı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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