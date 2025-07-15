Samsunspor'da Emre Kılınç ile 3 Yıl Daha Devam

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

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Samsunspor'da Emre Kılınç ile 3 Yıl Daha Devam
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İki dönem transfer yasağı sonrası kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Samsunspor, iç transfere de devam ediyor. Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek Karadeniz temsilcisinde sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre Kılınç ile yeni kontrat imzalandı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden Emre Kılınç ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Emre" ifadeleri kullanıldı.

Emre Kılınç, 2 sezonda Samsunspor formasıyla çıktığı 64 resmi müsabakada 7 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

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