Acun Ilıcalı İlk Kez Açıkladı! Fenerbahçe’deki Görevinden Neden İstifa Etti?

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan İngiltere Championship ekibi Hull City’nin başkanı Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı “Hem Hull City hem Fenerbahçe'yi kaldırırım diye düşündüm ama Fenerbahçe'deki aşırı yoğunluk tahminimin üzerindeydi. Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok, içinde bulunduğum durumdan çok da mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz” dedi.

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Hull City'nin İstanbul kampı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen başkan Acun Ilıcalı, ardından sportif direktör Jared Dublin ve teknik direktör Sergej Jakirovic ile basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı İlk Kez Açıkladı! Fenerbahçe’deki Görevinden Neden İstifa Etti? - Resim : 1

'2 HAFTA İÇİNDE CEVAP GELECEK'

Ilıcalı, Fenerbahçe’deki görevinden ayrılmasına ilişkin şunları söyledi: Fenerbahçe'deki görevimden ayrıldıktan sonra daha fazla vaktim ve enerjim oldu. Şu anda konsantrasyonum Hull City ve Maribor'da. Transfer yasağı kulüplerin başına gelebiliyor. Biz de başvuruda bulunduk federasyona. Şu anda verilen karar, şimdilik olan bir karar. Belgelerimizle başvurduk ve savunmamızı da yaptık, güveniyoruz. Tahmin ediyorum 2 hafta içinde cevap gelecek. Bu cezanın değişeceğini düşünüyoruz. Kısa özetlemek gerekirse kimseyle anlaşmazlığımızın olmadığı bir durum. Bizle ilgili ortaya çıkmış bir iddia yok. Aleyhimize şikayet yok ama böyle bir ceza söz konusu. Bunun da değişeceğini düşünüyoruz.

Acun Ilıcalı İlk Kez Açıkladı! Fenerbahçe’deki Görevinden Neden İstifa Etti? - Resim : 2

'SATMAK GİBİ DÜŞÜNCEM YOK'

Acun Ilıcalı, İngiltere ve Türk medyasında haberlerin birbirinden farklı çıktığını dile getirdi.

Kulübü satacağı iddialarına ilişkin de konuşan Ilıcalı şöyle konuştu: Kulübe böyle bir soru soruldu, kulüpten de 'İlgi olması normal' cevabı verildi. Kadromuzun değeri 50 milyon avronun üzerinde. Geldiğimizde 20 milyon avro civarındaydı. Bu rakam daha da çıkacak, bu yüzden 'İlgi olması normal.' dedik ama Türkçe tercümesinde 'Acun Ilıcalı satıyor' gibi bir durum oldu. Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok, içinde bulunduğum durumdan çok da mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Ama bu kaderdir, Allah bilir, biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ben yıllar önce kulübü alacağımı da bilmiyordum.

Acun Ilıcalı İlk Kez Açıkladı! Fenerbahçe’deki Görevinden Neden İstifa Etti? - Resim : 3

Kaynak: AA

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