Samsunspor Kayserispor’u Devirdi, Sezonu Üçüncü Bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Samsunspor ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı kazandı.

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Samsunspor Kayserispor’u Devirdi, Sezonu Üçüncü Bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan karşılaşmada Reeder Samsunspor, sahasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Samsunspor, bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti.

46. dakikada Cardoso, ceza sahasının içerisine orta açtı. Nazon'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1 53. dakikada Samsunsporlu Ntcham ceza sahasının dışından attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'de kaldı. 76. dakika Kayserispor Teknik Sorumlusu Sergej Jakirovic bir pozisyon için hakeme itirazda bulunarak sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Jakirovic kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.

90+5 dakikada Samsunspor beraberliği sağladı. Ceza sahasında topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 90+8 dakikada Samsunspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Emre Kılınç'ın sol tarafa çıkardığı topla ceza sahası içinde buluşan Muja'nın sağ köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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