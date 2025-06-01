Beşiktaş, Bodrum'da Dört Golle Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bodrum FK sahasında Beşiktaş’a 4-0 mağlup oldu.

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Beşiktaş, Bodrum'da Dört Golle Kazandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 4-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ile 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakika Joao Mario kaydetti.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ SON ANDA KAYBETTİ

Beşiktaş, ligde çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 62 puanla Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamladı. Ligin son haftasına avantajlı giren Samsunspor sahasında geriden gelerek Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve ligi 3. sırada tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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