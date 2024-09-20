Şampiyonlar Ligi'nde Türklerin Gecesi! Maça Damgasını Vurdular

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı.

Mücadele 2-1 Benfica lehine sona erdi. Goller; 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 29. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Kızılyıldız'ın tek golü 86. dakikada Milson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Benfica, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

İkinci haftada Benfica, sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise aynı haftada Inter'e konuk olacak.

ORKUN VE KEREM İŞBİRLİĞİ

Kızılyıldız ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu.

Milli oyuncular ilk 11 başladıkları maçta; Kerem 90 dakika, Orkun 88 dakika forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları ise şu şekilde:

Feyenoord-Bayer Leverkusen: 0-4

Kızılyıldız-Benfica: 1-2

Atalanta-Arsenal: 0-0

Atletico Madrid-Leipzig: 2-1

Monaco-Barcelona: 2-1

Brest-Strum Graz: 2-1