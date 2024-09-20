Burak Yılmaz ile Trabzon Taraftarı Arasında Gerginlik!

Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzon tribünleri arasında gerilim yaşandı.

Tirbünlerle tartışan Burak Yılmaz; "Ben bu kulübe hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım." derken görüldü. Sonrasında tartışma devam etti.

Burak Yılmaz, polislerin güvenlik önlemi altında saha kenarından soyunma odalarına yönlendirildi.