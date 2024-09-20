Burak Yılmaz ile Trabzon Taraftarı Arasında Gerginlik!

Süper Lig'de Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan erteleme maçında Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerilim yaşandı.

Burak Yılmaz ile Trabzon Taraftarı Arasında Gerginlik!

Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzon tribünleri arasında gerilim yaşandı.

Tirbünlerle tartışan Burak Yılmaz; "Ben bu kulübe hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım." derken görüldü. Sonrasında tartışma devam etti.

Burak Yılmaz, polislerin güvenlik önlemi altında saha kenarından soyunma odalarına yönlendirildi.

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