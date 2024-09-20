Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Şenol Güneş'ten Oyuncularına Sert Eleştiriler

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda takımının performansını eleştirdi. Güneş, “Maça başlarken geçen maçtan gelen bir gayret vardı. Ancak savunma ve hücumda eksiklerimiz var. Uyum olarak Kayserispor bizden iyiydi. Bu şekilde hiçbir mesafe kat edemeyiz,” dedi.

Basit top kayıplarına dikkat çeken Güneş, “Hiç olmayacak şekilde rakibe topu kaptırdık. Taktikle ilgili konuşacak bir şey yok. Oyunculara da söyledim, bunu değiştirmemiz lazım. Sakatlıktan çıkan oyuncu daha istekli oynuyorsa biz neden çalışıyoruz? Antrenmanda gösterdiği performansı oyuncu sahada da göstermeli. İlerde kaptırdığımız bütün toplar pozisyon oldu. Bu bizim oyun anlayışımız değil” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, oyuncularına yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Bu maç bizim yeniden başlama trendimiz olmalı. İyi oynayıp kaybedersek umutlu olurduk. Bugün oyuncular yüzde 100’ünü vermedi. Kötü niyet var demiyorum ama bunları düzeltmeniz gerekiyor. Güçleri yetmese de savaşacaklar. Topu iyi kullanmayacaksa, iyi oynamayacaksa ben onu sahaya niye koyayım? Ona da yazık bana da. Bu maçı ben mağlubiyet olarak yorumluyorum” dedi.

Son olarak, “Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz. Bu oyuncular bu değil. Bu kadar kötü olmaları mümkün değil. Tabii ki kabul etmek lazım. Beşiktaş maçının yorgunluğu da var. Bunu bir bitiş olarak kabul edelim. Yeniden başlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.