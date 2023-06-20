Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu kurası çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yeni sezonun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)

Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı

Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)

Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)

Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)

Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)

Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)

Astana (Kazakistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)

GALATASARAY'IN RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi ise yarın yapılacak. Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.