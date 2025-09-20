Şampiyonlar Ligi'nde Ağır Darbe Alan Galatasaray Süper Lig'e Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1 mağlup olarak ağır bir darbe alan Galatasaray, bugün Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

PAS, TOPA SAHİP OLMA, ÇİFT KALE MAÇ...

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA