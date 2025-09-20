Şampiyonlar Ligi'nde Ağır Darbe Alan Galatasaray Süper Lig'e Döndü

Frankfurt mağlubiyetiyle sarsılan Galatasaray, yeniden Süper Lig'e döndü. Ligin 6. haftasında sarı-kırmızılılar, Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1 mağlup olarak ağır bir darbe alan Galatasaray, bugün Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Ağır Darbe Alan Galatasaray Süper Lig'e Döndü - Resim : 1

PAS, TOPA SAHİP OLMA, ÇİFT KALE MAÇ...

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Ağır Darbe Alan Galatasaray Süper Lig'e Döndü - Resim : 2

Kaynak: İHA

