Sakatlıklarla Boğuşan Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı Müjdesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Bardakcı'nın Malmö maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Üç kulvarda yarışa devam eden ve ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray son dönemde önce yıldız Santraforu Mauro Icardi, ardından Sivas deplasmanında da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlıklarıyla sarsılmıştı.

Kaynak: AA